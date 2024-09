Il nostro condominio occupato da abusivi e pusher aiutateci Firenze benvenuti a casa del degrado

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Un odore tanto nauseante da far lacrimare gli occhi, spazzatura che quasi prende vita, e impalcature abbandonate su un palazzo fantasma, che fantasma non è per niente. È lo scenario che si trova in undi via Galliano, dove regna l’smo. “Viviamo nel palazzo della vergogna, io non esco di, ho paura di ritrovarla occupata”. Occupata, sì, perché dei 48 appartamenti presenti nella palazzina di proprietà dell’ex Inpdai, racconta Marisa Paggetti, solo 16 sono di regolari affittuari, tutti gli altri sono occupati da extracomunitari. “Qui vivono principalmente albanesi, peruviani e sudamericani. Quello che una volta era un palazzo signorile, con portiere e famiglie benestanti, oggi è lasciato alla mercé di chiunque cerchi un tetto”. Il palazzo, ormai è da 15 anni preda di abusi.