Eccellenza Dopo la sentenza all’Alma Fano si esulta

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il presidente Guida: “Accade che ora si gioca, basta scrivere sciocchezze: chi è nel giusto e nella legalità non teme nulla. Ora pensiamo solo al calcio” VALLESINA, 3 settembre 2024 – La reazione in casa Almaalladel Tribunale Territoriale che conferma la società inil ricorso respinto della Jesina è di ovvia soddisfazione. Il presidente Salvatore Guida a caldo scrive: “Accade che ora si gioca, basta scrivere sciocchezze: chi è nel giusto e nella legalità non teme nulla. Ora pensiamo solo al calcio”. In forma ufficiale la società granata scrive: “Il club è lieto di comunicare che il Tribunale Federale Territoriale del CR Marche ha categoricamente respinto il ricorso della Jesina, confermando la bontà dell’operato dell’Alma in costanza di iscrizione. La società desidera ringraziare l’avv. Eduardo Chiacchio e l’avv.