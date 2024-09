Delle telefonate registrate agli occhiali spia | gioco in difesa o si sta lanciando il metodo Ray Ban?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Le, gli screeshot di email e anche di chat dalle quali è stata rimossa, il riferimento a un messaggio audio con voce femminile. Da quando è esploso il giallo della sua nomina a consigliere del ministro Gennaro Sangiuliano, non passa giorno che Maria Rosaria Boccia non posti sulla propria pagina Instagram dichiarazioni, allegati e messaggi cifrati tesi a confermare la sua versione. A ben vedere c’è qualcosa che non torna nella tempistica, come il fatto che abbia annunciato la sua nomina a consigliere per i grandi eventi il 26 agosto, sebbene fosse stata rimossa dalle chat della comunicazione del ministero una settimana prima.