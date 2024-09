Bocciofila Vigevano cala il sipario | chiuso l’impianto e fuga dei tesserati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024)(Pavia), 4 settembre 2024 – Non si tratta soltanto della fine dell’attività di una società sportiva. È piuttosto la fine di un’epoca e un nuovo passo indietro di una città che sta in modo lento ma inesorabile perdendo pezzi, diminuendo sempre di più le proposte per il tempo libero di giovani e anziani. È infattito ilsull’attività della, società che negli anni d’oro contava duemila giocatori attivi (per capirsi era tesserato un vigevanese su 30), e che ormai invece chiude i battenti dopo chedi Santa Maria, che era la “casa“ degli appassionati, ha cessato la sua attività lo scorso aprile e ora è inutilizzato senza nemmeno avere indicazioni su come la struttura verrà impiegata in futuro.