Vermiglio di Delpero | La guerra il patriarcato E uno sguardo bambino

(Di martedì 3 settembre 2024) Venezia, 3 settembre 2024 – Un paesino di montagna del Trentino, in Val di Sole, nell’ultimo anno della Secondamondiale. Un microcosmo nel quale arriva un soldato rifugiato: e nel momento in cui finisce lanel mondo, una famiglia perde la pace. Ricorda il cinema di Ermanno Olmi, ma con una specie di retrogusto destabilizzante,di Maura, in uscita nelle sale italiane il 19 settembre. È il secondo film italiano in concorso a Venezia, passato ieri, ed è il secondo film da regista di Maura, che con il film d’esordio, Maternal, aveva ricevuto una menzione speciale al festival di Locarno. Sono descrizioni umane in chiaroscuro, sempre spiazzanti. C’è un capofamiglia, interpretato da un eccellente Tommaso Ragno, che è l’intellettuale del luogo: insegna la mattina ai bambini e agli adolescenti, e la sera agli anziani.