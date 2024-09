US Open 2024 | Badosa beffata Navarro vince in due set e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Emmaottiene la vittoria in due set contro Paula, ottenendo ladegli US. L’eroina di casa domina il primo set per 6-2, ma nel secondo parziale è la spagnola are in avanti, fino a conquistare il 5-1. Sul finale, avviene l’impensabile, conche recupera fino al pareggio e poi conquista il successo per 7-5. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI La partita inizia con un gran ritmo di Emma, che trova subito il break per lo 0-2. Paulamanca di fluidità nei primi minuti in campo, conche si porta sull’1-4 in soli quindici minuti in campo. L’eroina di casa mantiene il break di vantaggio lungo tutta la prima frazione di gioco, annullando due pericolose palle break disul 2-4.ottiene tre palle valide per chiudere il set con un ottimo passante, sfruttando la terza palla break.