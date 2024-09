Terribile schianto con la moto contro un lampione muore giovane sommelier camaiorese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Camaiore (Lucca), 3 settembre 2024 – Un altro ragazzo non c’è più, in questa estate che scivola via lasciandosi dietro un bollettino di guerra. Unpieno di vita, di energie, ma soprattutto “un ragazzo eccezionale”, come lo descrive chi lo conosceva. Gabriele Politi, 30 anni, originario di Camaiore, è rimasto vittima dell’ennesima tragedia in strada. Nella serata di lunedì, ilera in sella alla sua, una Yamaha, quando è rimasto coinvolto in un drammatico incidente. In base a quanto emerge dalle prime ricostruzioni, intorno alla mezzanotte Gabriele avrebbe perso illlo del mezzo – i motivi sono ancora tutti da chiarire con precisione – andando a sbattereun palo dell’illuminazione. L’incidente si è verificato nella zona industriale del comune di Affi, in provincia di Verona.