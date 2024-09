Teo Teocoli In Ansia | Preoccupato Per Adriano Celentano!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 3 settembre 2024) Teorivela il dolore per l’assenza di: è molto. Ecco che cosa sta succedendo! Teonon nasconde la sua amarezza parlando di, un amico di lunga data con cui sembra aver perso ogni contatto. Durante la nuova stagione del podcast “Tintoria”, in compagnia di Daniele Tinti e Stefano Rapone,ha aperto il cuore, rivelando che non sente il “Molleggiato” da anni. Il rapporto tra i due era una vera amicizia storica, nata quandoaveva solo 14 anni. Ricorda con nostalgia comefosse il suo idolo, raccontando di come si appostava sotto casa sua in via Gluck per incontrarlo., che allora era un giovane militare, alla fine lo invitò a salire in casa, segnando l’inizio di una lunga amicizia., emozionato, ricorda: “Era il mio idolo assoluto.