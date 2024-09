Tempesta d’amore anticipazioni tedesche | Christoph ha un incidente Erik nei guai

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 3 settembre 2024) Momenti di tensione nelle prossime puntate di. Stando a quanto riportato dagli spoiler tedeschi negli episodi che andranno in onda tra qualche settimana su Rete 4 tratterremo il fiato per, che resterà vittima di un drammatico, e per, che finirà neidopo essere stato incastrato per il furto di uno shuttle del Fürstenhof.cade e batte la testa La storyline prenderà il via nel momento in cui Katja farà ritorno all’hotel. Dopo essersi allontana dall’hotel a causa dei continui scontri con, la donna scoprirà che il suo vigneto è andato distrutto e sarà costretta a tornare. Al suo arrivo al Fürstenhof, Katja potrà contare sul sostegno di Markus – che si dirà pronto a instaurare una collaborazione tra l’azienda vinicola della donna che ama e l’albergo – e sull’appoggio di sua figlia Maxi.