Scomparsa di Sante Marsili il cordoglio del Comune di Napoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Profondoda parte dell’Amministrazione comunale di” e stato espresso dall’assessore allo Sport Emanuela Ferrante per ladi, napoletano, tra i giocatori di pallanuoto più forti di sempre. Campione del mondo a Berlino Ovest nel 1978 ed argento olimpico a Montreal nel 1976. “Una carriera brillante, un grande campione che ci lascia. Sarà nostra cura ricordare il suo nome ed il suo talento e lavorare, sempre più intensamente, affinché la città dipossa avere tanti altri campioni come lui. La sua vita dedicata allo sport nelle acque della nostra Partenope, l’esperienza straordinaria ai mondiali con il Settebello, lo scudetto e la Coppa Italia e la passione perenne per i giovani della sua amata città! Un campione di vita che non dimenticheremo mai.