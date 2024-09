Quickload powered by OGR Torino parte la terza edizione del programma con ID@Xbox

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 3 settembre 2024) Al via ladeldi accelerazione dedicato alle startup europee del settore gamingby OGR, ideato dalle OGR, 34BigThings e ID@. La call percipare allasarà attiva dal 3 settembre all’8 novembre 2024 su.dev. Oltre al solido network di publisher e investitori che fin dalla primahanno avuto un ruolo cruciale nel consolidamento deldi accelerazione, lasi arricchisce ulteriormente grazie a GAME-ER (Gaming Clusters Across Multiple European Regions), il progetto europeo di cui le OGRsono partner euno dei cinque cluster di gaming europei selezionati. L’importante iniziativa sarà un’ulteriore occasione per potenziare il network di mentor e partner internazionali a supporto delle startupcipanti.