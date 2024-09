Pnrr allarme della Corte dei Conti Ue per ritardi

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 3 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) –deiUe suinell’attuazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza.Si procede “a rilento”, il che implica che gli Stati membri “potrebbero non essere in grado diattingere aifondi o assorbirli per tempo”, e quindi “non completare” le misure e le riforme previste entro il 2026,scadenza fissata per l’utilizzo di tutte le risorse europee. In sintesi “rimangono a rischio il completamentodelle misure e, quindi, il conseguimento degli obiettivi del dispositivo stesso”.A fine 2023 i paesi dell’UE avevano attinto a meno di un terzo delle risorse UE previste a tale scopo. Solo la metà del denaro trasferito da Bruxelles alle capitali nazionali avrebbe raggiunto i destinatari finali.