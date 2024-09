Pierina a caccia di un altro dna | dal body alle mutandine niente tracce del killer

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Rimini, 3 ottobre 2024 – Non ci sono ancora risposte certe in arrivo dai laboratori dell’Università Tor Vergata di Roma per quanto riguarda gli accertamenti irripetibili disposti dalla Procura di Rimini per sciogliere tutti i dubbi che ancora restano sull’omicidio diPaganelli, la 78enne assassinata il 3 ottobre scorso con 29 coltellate nel seminterrato di casa sua, in via del Ciclamino a Rimini. Mentre, infatti, è questione di giorni per il tanto atteso confronto del dna maschile isolato dal superperito Emiliano Giardina in sette dei quindici reperti chiave attorno a cui ruotano gli accertamenti irripetibili, le indagini scientifiche hanno restituito un primo verdetto.