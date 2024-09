Patate di montagna Coldiretti | In Toscana siccità dimezza la produzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Pistoia, 3 settembre 2024 -diin forte calo sullapistoiese, dove si produce la varietà tipica montanina, detta patata del Melo, a causa del caldo e della. Lo riferiscePistoia, spiegando che "alte temperature e mancanza di piogge hanno praticamenteto la, togliendo reddito alle aziende agricole che operano nelle zone più difficili, come quelle montane". Una riduzione diche va a sommarsi ai danni subiti in questi anni a causa della fauna selvatica. "Abbiamo passato anni a limitare i danni recintando i campi con chilometri di reti elettrosaldate, ma contro le temperature costantemente alte non sappiamo cosa fare", spiega Sonia Vellutini, dell'azienda I Piani, che ha perso i tre quarti della