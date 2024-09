Nautica Coelmo porta a Cannes i generatori marini super compatti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024) Conto alla rovescia per ilYachting Festival, il primo salone nautico in acqua d’Europa e numero uno al mondo per i grandi velieri in programma nella città francese dal 10 al 15 settembre. Un appuntamento imperdibile per tutti i big del comparto, tra cui spicca anche quest’anno l’azienda napoletana, dal 1946 punto di riferimento nel panorama industriale italiano per la progettazione e produzione di Gruppi Elettrogeni Industriali, Coda 3 a 4000 kVA, standard e su specifica. Con tre stabilimenti produttivi ad Acerra,è presente infatti in 36 Paesi del mondo e in diversi settori di applicazione e si è ormai specializzata nella progettazione e produzione dida 3 a 1.000 kW, con soluzioni su misura per gli armatori più esigenti.