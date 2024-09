Minaccia di farla finita con un coltello carabinieri-eroi lo salvano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Pieve Torina (Macerata), 3 settembre 2024 – Un cinquantacinquenne di Monte Cavallo scrive un messaggio ad un’amica dicendo di volerglila vita. Ha avvertito una sua amica dell’intenzione ditramite un messaggio Whatshapp e la donna, giustamente allarmata, si è rivolta subito al 112 mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Idella stazione di Pieve Torina sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo e l’hanno trovato in stato di agitazione, con in mano un grossoda cucina puntato all’altezza del cuore. Con grande professionalità, umanità ed empatia la pattuglia composta dal comandante di stazione, il maresciallo Raffaello Montanaro e il carabiniere Alex D’Ancona, ha iniziato una lunga trattativa con il cinquantacinquenne.