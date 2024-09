Maltempo due bombe d’acqua su Roma Strade allagate alberi caduti e traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Dued'acqua si sono abbattute oggi su. La prima, poco dopo mezzogiorno, ha colpito per pochi minuti il centro della Capitale creando molti disagi agli automobilisti. Su via della Giuliana, vicino al Vaticano nel quartiere Prati, la strada è stata invasa dai ramidagliper la bufera. I turisti, molti in calzoncini e maniche corte, hanno cercato rifugio nei bar mentre le auto hanno rallentato e hanno usato le quattro frecce su viale delle Mura Vaticane. In alcuni casi l'acqua è arrivata fino all'altezza delle portiere delle macchine. Sono oltre trenta gli interventi effettuati, dalle 14 di oggi pomeriggio, dai vigili del fuoco ae provincia a causa del