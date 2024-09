Incidente frontale per i Tazenda Feriti due componenti della band Abbiamo vissuto uno scenario terribile

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 3 settembre 2024) Possono raccontarlo, ma gli attimi che hannosono stati drammatici. Gino Marielli e Nicola Nite, i due chitarristi deisono finiti in ospedale dopo l’che ha coinvolto il van del gruppo, sulla provinciale 12 a Settimo San Pietro, nel Cagliaritano. Il mezzo, nota per la partecipazione a Sanremo con Pierangelo Bertoli nel 1991 (con “Spunta la luna dal monte“) e attesa per un concerto in zona, si è scontrato con un’altra vettura la cui donna, alla guida, è stata portata via in codice rosso. Marielli e Nite si sono presentati spontaneamente in ospedale ma per le ferite riportate dovranno sospendere l’attività artistica per un po’. Il messaggio sui social «Lo scontroè stato molto forte ed inevitabile.avuto uno shock indescrivibile e tanto dolore al petto, alla schiena, al collo. Respiravamo a fatica.