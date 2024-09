Impatto tra scooter e smart Gabriel muore a 17 anni | tra due giorni sarebbe diventato maggiorenne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Fra qualche giorno avrebbe iniziato gli allenamenti con la maglia dell’Asd Ostuni, ma la sua vita si è drammaticamente interrotta nel centro di Fasano. Il mondo del calcio giovanile è il lutto per la morte diLanzillotti. Il 17enne era un giocatore del Taf Ceglie. Il tragicoin, ha portato alla morte die al grave ferimento di un suo amico. L’incidente è avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 settembre 2024, quando losu cui viaggiavano i due ragazzi si è scontrato con unaguidata da una donna di 46, residente a Fasano.Lanzilotti, originario di Ceglie Messapica, era passeggero sulloPiaggio Medley, mentre il suo amico era alla guida. Per ragioni ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, loè entrato in collisione con l’auto.