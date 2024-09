Il 6 settembre esce PER DUE COME NOI di OLLY feat ANGELINA MANGO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024)venerdì 6il singolo “Per duenoi” di. Inoltresarà impegnato con “LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR”, cioè tredici appuntamenti nei club di cui 7 date già sold out in partenza da Milano (Fabrique, il 2 e 3 dicembre 2024. Dal 6è fuori “Per duenoi” diil 6con “Per duenoi”. Dopo il successo di “Devastante”, che a oggi ha ottenuto oltre 53mln di stream totali,venerdì 6Per duenoi, un nuovo singolo diche lo vede per la prima volta collaborare con la cantautrice. Il brano è disponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in radio. Ad accompagnare la canzone un videoclip con la regia di Simone Peluso.