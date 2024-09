Due azzurri volevano andare via! | la rivelazione in diretta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Laè arrivata proprio in queste ore e riguarda due calciatori del Napoli:via, il tutto è stato svelato in. Decisiva la figura di Antonio Conte per convincerli a restare in azzurro. Una sessione estiva di mercato non semplice per il Napoli, che ha chiuso in queste ore con la cessione di Victor Osimhen e la consapevolezza che molto è stato fatto per rendere la rosa azzurra competitiva. Antonio Conte è stato accontentato quasi su tutti i fronti, soprattuto con i colpi a centrocampo che ad oggi permettono all’allenatore di avere dei titolari importanti ma anche delle alternative di tutto rispetto. Merito anche del lavoro di Giovanni Manna che in questi mesi ha dovuto aspettare la cessione di Victor senza, però, vederla concretizzarsi.