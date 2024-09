Cosa vedere nella prossima stagione televisiva in Rai?

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 3 settembre 2024) L’offerta diFiction in autunno sarà molto ricca e variegata. Molto attesa la miniserie Mike, in onda il 21 e il 22 ottobre su1. La tv di Stato rende omaggio a Mike Bongiorno, uno dei grandi protagonisti del piccolo schermo. Diretta da Giuseppe Bonito, ha come protagonista Claudio Gioè nei panni del re del quiz, ripercorre la storia professionale e privata del conduttore, ma è anche la storia del costume. L’11 novembre va in onda L’amica geniale – Storia della bambina perduta diretta da Laura Bispuri. Si chiude la saga tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante. Una grande coproduzione internazionale– Hbo che nelle nuove puntate racconta l’ultimo capitolo dell’amicizia tra Lila e Lenù, ormai adulte. Nel cast Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni.