Bocciatura Sannio acque srl il comitato Abc | La politica sannita continua a scherzare con il fuoco

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Giovanni Seneca,Abc, in merito alla terzadella Corte dei Conti. "Per la terza volta la Corte dei Conti Campania ha bocciato l'Ente Idrico e la società mistas.r.l., ripassando la palla ai 78 comuni della provincia, unici soggetti legittimati a deciderne la costituzione. Essere bocciati per la terza volta a scuola induce lo studente e i suoi familiari a fare una seria riflessione sul fatto che, o non si è studiato abbastanza, oppure l'indirizzo di studi prescelto non è corrispondente alle proprie capacità ed aspirazioni. Davanti all'estate più calda del secolo ed ad una gravissima crisi idrica, invece, lacon ile va avanti imperterrita nell'irresponsabile intento di vendere il 49% dell'acqua delai privati.