BCC Milano la semestrale conferma importanti risorse per il territorio

(Di martedì 3 settembre 2024) Bergamo. Il primo semestre del 2024 si chiude con un nuovo risultato positivo per BCC: l’utile netto si attesta a 38,8 milioni di euro, segnando una crescita del 26% rispetto al primo semestre del 2023. Proseguiamo un trend di crescita e sviluppo estremamente positivo. – commenta il Direttore Generale Giorgio Beretta – I risultati rispecchiano le dinamiche evidenziate dal mercato, ma sono anche il frutto di una programmazione ponderata e dell’impegno costante profuso dalla struttura aziendale. La redditività raggiunta, unitamente all’efficientamento dei costi, ci permette di avereper accrescere il patrimonio e per esprimere un’offerta commerciale adeguata alle esigenze del mercato. Oggi più che mai siamo pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno non appena ripartirà la domanda di credito.