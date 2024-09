Spunti di vista Falsa partenza ma ora il tecnico va sostenuto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Mola Tre giornate di serie A e appena due punti in classifica. Zero vittorie e ben 6 reti subìte. Con scelte tecniche (più o meno) discutibili dell’allenatore e inadeguati comportamenti in campo di alcuni “senatori“. E siccome non c’è più Stefano Pioli a far da parafulmine o (peggio) da capro espiatorio, bisogna capire perché il nuovo Milan stia faticando così tanto nelle prime partite uffciali dopo un incoraggiante pre-campionato e successi di prestigio in amichevoli di lusso. Il primo problema è di natura-tattica, e probabilmente di equilibrio della squadra. La retroguardia “balla“ come e più di prima e va fermata quanto prima l’emorragia di gol incassati, spesso in fotocopia. Anche perché così si vanifica il discreto lavoro fatto in avanti, considerato che il reparto avanzato è stato rinforzato dall’arrivo di Abraham.