Rigivan Ganeshamoorthy molto più di un oro alle Paralimpiadi

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dicono che una madaglia d'oroOlimpiadi sia capace di mettere in secondo piano qualsiasi altra cosa. Eppure a volte non è così. Sono casi rari, anzi più che rari eccezionali. Tipo quanto accaduto domenica allo Stade de France. Tipo quello che in pochi minuti ha combinato lanciando il disco. L'atleta italiano nei sei tiri di finale del lancio del disco ha migliorato tre volte il record del mondo paralimpico nella categoria F52 (quella riservata agli atleti in sedia rotelle con capacità di movimentoridotte del tronco, delle gambe e delle mani e in misura minore delle braccia). E sì cheè da pochissimo che lancia il disco. Dopo l'incidente che lo costrinse su di una carrozzina nel 2019 aveva iniziato a giocare a basket durante la riabilitazione.