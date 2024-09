Quel filo rosso sangue La ferocia dell’hinterland e i genitori massacrati | quattro casi in meno di tre anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Ho ucciso mio padre, venite subito". Non è la telefonata al 112 di sabato notte, fatta dal diciassettenne che ha sterminato la sua famiglia in via Anzio. Èla di Gianluca Loprete, che il 12 giugno 2022 fece a pezzi il genitore. Letteralmente a pezzi. Tanto che la Scientifica impiegò ore per raccogliere i pezzi e portarli via in diversi sacchi neri. Antonio, bancario 57enne, dirigente in Bpm, era stato ucciso nella notte dal figlio 19enne, nell’appartamento in cui vivevano insieme in via Saint Denis. Poi, fino alle 7 di mattina, Gianluca lo aveva disossato e tagliato in decine e decine di parti con un coltello da cucina. "Ho fatto una cazzata", le uniche parole che era riuscito a pronunciare davanti ai carabinieri, che lo avevano portato in caserma. La mamma lontana, trasferita all’estero, loro due già seguiti dagli operatori sanitari per episodi di depressione.