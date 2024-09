Papà e i tre figli piccoli trovati morti in casa | ipotesi omicidio-suicidio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) La tragedia avvenuta a Stains-upon-Thames, nel Surrey, in Inghilterra, ha sconvolto la comunità locale. Piotr ?widerski, 39 anni, e i suoi tre, di cui due gemelli, tutti con meno di quattro anni, sono statinella loro abitazione di Bremer Road il 31 agosto. La madre dei bambini non era inal momento della tragedia. Le autorità locali, che escludono il coinvolgimento di terze parti, stanno indagando sull’di un. Gli agenti sono stati allertati intorno alle 13:15, e successivamente hanno contattato l’Independent Office for Police Conduct (IOPC) a causa dei precedenti contatti della polizia con la famiglia. Il vicino di, Mike Cresswell, ha descritto ?widerski e i suoi bambini come una famiglia ben amata e accudita, ma ha notato che il padre era spesso molto stressato.