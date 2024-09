Palladini | Presto per dare giudizi Seccardini | Fatta una buona gara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Non è il caso diora deisulla squadra, è nuova e ci vuole tempo". Queste le prime parole di Ottaviodinanzi a microfoni e taccuini nella sala stampa del Riviera delle Palme dopo la vittoria ai rigori della sua Samb sull’Atletico Ascoli. "Nelle ultime due settimane di preparazione -aggiunge il tecnico rossoblù- non abbiamo disputato neppure un’amichevole e poi giocare su questo campo non è stato facile. L’Atletico Ascoli si è confermata unasquadra, brava a chiudere gli spazi. Mi rammarica solo il gol preso appena dopo che eravamo passati in vantaggio. Però debbo anche dire che l’azione del gol di Traini è nata da schemi che proviamo in allenamento. Ci sono ancora tante cose da fare e bisogna sempre farsi trovare pronti". Anche sotto il profilo atletico la Samb ha risentito del grande lavoro svolto in questi giorni.