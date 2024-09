Osimhen-Galatasaray arrivo rinviato ma Istanbul è già in festa | il VIDEO dall’aeroporto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024)potrebbe abbracciare presto i suoi nuovi tifosi: è tutto pronto per il passaggio dell’attaccante dal Napoli al, ma manca ancora qualche dettaglio. Alla fine, l’epilogo che non ti aspetti: il Napoli lavora per salutare ufficialmente Victor Osimhem, pronto a sua volta a diventare un nuovo giocatore del. Manca, però, qualche dettaglio per l’operazione a titolo temporaneo, con il calciatore che deve rinnovare tra l’altro anche rinnovare il suo contratto con il Napoli fino al 2027. L’ingaggio sarebbe poi coperto, almeno per questa stagione, dal club del campionato turco. Si lavora ancora sulla presenza della clausola rescissoria dimezzata (da 130 a 75 milioni di euro, ndr), con il calciatore che vuole essere libero di trattare con altre eventuali squadra interessate già nel prossimo mercato di gennaio.