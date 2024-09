Invalidità sotto il 67% l’Assegno di inclusione è un diritto? Cosa dice la Legge

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 2 settembre 2024) La percentuale diidonea al riconoscimento deldiè del 67%. Eppure la misura si può ottenere anche con un grado inferiore. Tra i beneficiari deldici sono i soggetti che si trovano in condizione di disabilità con percentuale minima del 67%. Esistono delle eccezioni che permettono di raggirare legalmente la normativa? Assegno di, sciogliamo un dubbio (Informazioneoggi.it)A differenza del Reddito di Cittadinanza,disi rivolge ad una platea di beneficiari ridotta. Ricevono la misura le famiglie che tra i componenti hanno un minore, un disabile, un over 60 o un soggetto in condizioni di svantaggio sociale. In più ci sono requisiti reddituali e patrimoniali da rispettare nonché un ISEE entro i 9.360 euro.