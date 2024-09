Inter cosa ti dice la quarta giornata di Serie A delle tue rivali? Il punto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’ha visto terminare la terzadel campionato diA con il primo posto momentaneo in classifica insieme alla Juventus, al Torino e all’Udinese. Vediamo insieme lo stato di formaavversarie dei nerazzurri. LA JUVENTUS – L’condivide il primato in classifica con Juventus, Torino e Udinese. La squadra bianconera ha pareggiato contro la Roma per 0-0 all’Allianz Stadium, raggiungendo i nerazzurri a quota 7 punti nella classifica dellaA. Il match non si è svolto secondo il copione dei primi due incontri della stagione, per i piemontesi, con l’assenza di occasioni da gol realmente pericolose e la mancanza di quella velocità e fluidità di gioco da parte della squadra di Thiago Motta. Ciò dipende anche dalla partita disputata dalla formazione di Daniele De Rossi, autrice di un’ottima partita in fase difensiva.