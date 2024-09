Il Milan non multa Leao e Theo i nervi sono già abbastanza tesi così Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ilnon, igià). Il Corriere della Sera descrive la situazione in casadopo due punti in tre partite (nemmeno una vittoria) e l’episodio di sabato sera conprima in panchina e poi messi in campo per recuperare contro la Lazio. Entrmbi, al momentod el cooling break, sitenuti distanti dalla squadra. Ecco cosa riporta il: Nessuna. Nemmeno una tirata d’orecchie. Il caso-Hernandez per ilè già chiuso. Non verranno presi provvedimenti disciplinari di alcun genere. La spiegazione del difensore francese a fine partita («durante il cooling break eravamo lontani dai compagni perché non avevamo sete») unita alle parole di Fonseca («non creiamo problemi dove non ci») per il clubpiù che sufficienti per archiviare la questione e voltare subito pagina.