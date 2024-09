Gol presi e niente bomber Sassuolo le cause del tonfo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) di Stefano FoglianiLa metafora di quanto è duro il pane della B, soprattutto se alla B non sei abituato perché non la bazzichi da un paio di lustri, è scontata, e ce ne scusiamo. Ma nel riprendere il ‘’ del, che contro la Cremonese ha subito la prima sconfitta stagionale ma soprattutto uno stop che magari, visto lo svolgimento del match, qualche certezza ha tolto ad una squadra fino a lì imbattuta, non si può non rimarcare la circostanza.