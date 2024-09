Familiari scherniti e paragoni tra se stesso e gli ostaggi di Hamas | ecco gli audio di Netanyahu con gli ex prigionieri e i loro parenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Uno degli exzittito, risposte piccate alle richieste di aiuto da parte deidelle persone rapite e continui paralleli tra le sue esperienze di vita e quelle di coancora nelle mani di. Glidegli incontri tra il primo ministro israeliano, Benjamin, e alcunidelle persone sequestrate dal partito armato palestinese nella Striscia raccontano di un premier totalmente distaccato, interessato solo a giustificare le sue scelte successive all’attacco del 7 ottobre e a non riconoscere questo come una sconfitta per Israele. Parole che hanno un obiettivo: respingere le accuse nei suoi confronti e nei confronti del suo agire politico.