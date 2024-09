Come finisce il film 3 Days to Kill | tutta colpa di un farmaco…

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Alla fine delThreeto, Ethan Renner rintraccia Wolf e Albino nella metropolitana, ma viene sopraffatto dalle allucinazioni causate dal farmaco sperimentale. Albino tenta di ucciderlo spingendolo davanti a un treno in arrivo, ma Renner riesce a spingere Albino sui binari. Wolf riesce a fuggire e si rifugia con un socio d’affari. Durante una festa organizzata da quest’ultimo, che si scopre essere il padre del fidanzato di Zooey, Renner protegge la sua famiglia, uccide gli uomini del Lupo e intrappola quest’ultimo in un ascensore, facendolo precipitare. Sebbene gravemente ferito, Wolf sopravvive, ma Renner, debilitato e colpito dai sensi di, non riesce a ucciderlo. Vivi, la sua collega, interviene e lo sprona a finire il lavoro, ma Renner decide di non farlo, tenendo fede alla promessa fatta alla moglie di smettere. Vivi allora uccide il Lupo al suo posto.