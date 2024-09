Cava de’ Tirreni la tragedia | un 42 enne muore durante il turno di lavoro in un bar

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un tragico evento ha sconvoltode’la scorsa notte, quando un uomo di 42 anni, residente nella città metelliana, è morto improvvisamente mentre era in servizio presso un noto bar del centro. Il dramma, come riportato dal quotidiano lacittàdisalerno.it si è consumato intorno alle 3:30, quando la vittima, si è accasciato a terra sotto lo sguardo attonito dei presenti. I soccorsi Nonostante i rapidi tentativi di soccorso, l’intervento dell’equipe sanitaria si è rivelato inutile, e il decesso è stato constatato sul posto. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti della magistratura per chiarire le cause della morte. Le forze dell’ordine, giunte sul luogo della, stanno indagando senza escludere alcuna ipotesi. Segui ZON.IT su Google News.