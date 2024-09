Trento-Lecco oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Briamasco valevole per la seconda giornata del campionato italiano di. La formazione padrona di casa, dopo la netta sconfitta subita nella partita di esordio sul campo del Padova, vuole provare a riscattarsi per conquistare i primi punti di questa nuova stagione., come seguire il match La compagine lombarda, fresca di retrocessione dallaB, arriva dal successo conquistato sette giorni fa contro la Clodiense e ha intenzione di puntare al bis per restare al comando della graduatoria a punteggio pieno. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 1 settembre alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 258. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.