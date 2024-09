The Brutalist conferma la voce unica e ineguagliabile di Brady Corbet sempre più un autore da Oscar

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 1 settembre 2024) Con Theil regista e sceneggiatorecambia del tutto marcia. Eppure, pur distanziandosi dall’esordio L’infanzia di un capo (2015) e prendendo tutt’altra direzione rispetto a Vox Lux (2018), il suo marchio resta riconoscibile. Ammirevole per una terza opera chel’identità preziosa e frastagliata dell’americano. Unaperché con il film - presentato in anteprima alla 81esima Mostra del Cinema di Venezia - esprime una verità di cui ci eravamo accorti e che con These ne ha la: non c’è nessuno, nel panorama cinematografico, come. Non c’era mai stato e difficilmente ce ne saranno. Per darne prova, l’compie un salto nel vuoto. Un salto fatto di riprese in pellicola in 70 mm e tre ore e quaranta di durata - con un intervallo di quindici minuti nel mezzo, a dividere primo e secondo atto.