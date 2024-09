Sindaco coinvolto in incidente scontro fra la sua moto e un’auto In ospedale con l’elicottero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Cortona, 1 settembre 2024 – Paura per ilMario Agnelli. Graveinnel pomeriggio. È successo oggi alle 16 circa, in via Matteotti, a Camucia, frazione di Cortona. Agnelli a bordo della suasi è scontrato con un auto guidata da alcuni americani. La dinamica non è ancora chiara, quel che è certo è che Agnelli è stato sbalzato a terra violentemente. Ha riportato più traumi. Non è in pericolo di vita. Quando i sanitari lo hanno soccorso il primo cittadino di Castiglion Fiorentino era cosciente ma vista la dinamica spaventosa è stato necessario anche l’intervento del Pegaso. È stato trasferito a Siena per gli accertamenti del caso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cortona per i rilievi di legge.