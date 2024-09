Pagelle Vuelta a España 2024 | Pablo Castrillo continua a sognare O’Connor caparbio Roglic non al top

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024)QUINDICESIMA TAPPA, voto 10: non una, ma due vittorie alla, le prime due da professionista, altro che sogno, qui andiamo anche oltre. Lo scalatore spagnolo della Equipo Kern Pharma trova un altro capolavoro, centrando nuovamente la fuga giusta e dando spettacolo sulla salita finale. Prima ci prova a 3 km dall’arrivo, poi viene raggiunto da Vlasov e lo stacca a 400 metri dal traguardo. Le porte del World Tour sono spalancate. Aleksandr Vlasov, voto 7: ha gestito male la salita finale, contro un avversario che in ogni caso si è rivelato eccezionale. Non ha seguitosul primo attacco, lo è andato a riprendere successivamente, ma sulle ultime rampe si è nuovamente staccato quando sembrava essere il favorito per la vittoria.