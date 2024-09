Lucumi è uno dei pochi a salvarsi Posch lanci lunghi e zero costrutto Dallinga vaga in campo senza meta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) Skorupski 6 Sul ‘colpo di petto’ di Gyasi è in giustificato ritardo perché sul cross di Pezzella stava rinculando per coprire il secondo palo. Provvidenziale al 38’ su Solbakken anche se è l’attaccante norvegese a mangiarsi un gol fatto.5 Pezzella dalla sua parte nei primi 45’ fa il bello e cattivo tempo: troppa libertà d’azione quando l’Empoli affonda. Tanti. Beukema 6 S’ingegna come può per tappare le falle ma va in affanno quando i cross di Pezzella tagliano come il burro la difesa rossoblù. Ordinato però fino alla fine. Lucumì 6 Dietro chiude quasi tutti i buchi, occasionissima di Solbakken a parte. Ma è uno dei. Miranda 5,5 Calcia il corner che dopo 2 giri di lancette manda in gol Fabbian. Poi sbaglia il posizionamento nel ribaltamento di fronte finalizzato dal gol di Gyasi.