LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | sette azzurri in finale! Dalle 17 30 via alla sessione pomeridiana

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:17 Ben 7 i nuotatori italiani che cercheranno di agguantare il podio paralimpico. Diverse dunque le carte da medaglia della spedizione azzurra. 17:13 Amici di OA Sport buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di questa emozionante giornata dialledi Parigi. Tra poco meno di venti minuti viadelle finali. 11.40: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 17.30 per la quartadi finali! Buona giornata! 11.38: Si chiude qui la quartamattutina delalle. L’Italia ancora una volta piazza quasi tutti i suoi atleti ine nel pomeriggio può tentare di rimpinguare il suo bottino di medaglie con Raimondi e Barlaam nei 100 sl e con Talamona nei 100 rana.gliinsu otto al via questa mattina 11.