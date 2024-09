In pensione l’ispettore Susini Una vita nei vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Ieriantincendio deidelAlessandroè stato collocato a riposo dal Ministero degli Interni, pertanto cessa il servizio prestato presso il Comando di Pisa. La sua carriera partendo da vigile permanente fino alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo Nazionale è stata un continuo progredire, rendendosi protagonista di numerosi eventi calamitosi che purtroppo sono accaduti nell’arco di tutti gli anni dei quali Alessandro ha fatto parte in prima persona. Istruttore ed esperto Senior per attività Usar, partecipante ad esercitazioni in Italia e all’estero (Inghilterra, Croazia, Slovenia, Francia, Spagna, Danimarca) e team leader della squadra italiana per Orion 2010 in Inghilterra e membro dello staff per la classificazione Insarag (2018) della squadra "heavy" Italia.