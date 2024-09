I drop sneaker di settembre sono il back to school che ci meritiamo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 1 settembre 2024)è un mese specialissimo per iltosotto tantissimi fronti, figurarsi per quello delleuomo. Le uscitetante, ricche di novità e storie davvero sbalorditive dove lo sport, la pratica e la conoscenza vengono messe a frutto per migliorare e portare sempre oltre il limite il risultato. Ad esempio bastano solo tre minuti e un braccio meccanico per realizzare le nuoverunning ON che pesano 170 grammi e non hanno cuciture, né colle. E che dire dell'entusiasmo ritrovato dopo la notizia della reunion dei fratelli Gallagher presto in tour nel 2025 con cui accogliere le nuove versioni delle adidas Gazelle del Manchester United? Crocs poi non perde tempo e perrilascia modelli uno più prezioso dell'altro. New Balance infine si dedica alla rifinitura del concetto di quite luxury, non una moda temporanea ma un vero e proprio pensiero manifesto.