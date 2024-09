F1 i momenti chiave del Gp d’Italia | così la Ferrari e Charles Leclerc hanno trionfato a Monza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Come nel 2019, anzi meglio: è la vittoria più bella della carriera diè rossa, alla fine di una gara pazzesca. Il monegasco chiude davanti alle McLaren di Piastri e Norris, ribaltando l’esito di una qualifica che vedeva l’inglese e l’australiano davanti. Quarto Sainz davanti a Hamilton, sesto Verstappen su una Red Bull ora potenzialmente quarta forza della griglia. Gara da incubo per Russell, settimo, che al via sbaglia in frenata nella lotta su Norris e si ritrova dietro con la macchina danneggiata, compromettendo la gara. Poi è protagonista di un duello al limite con Pérez (ottavo), finito senza conseguenze ma con due tagli della chicane di curva 1.chiuso la top-10 Albon e Magnussen, che ha preso penalità e in caso di punti persi sulla Superlicenza supererebbe il limite di 12,da essere costretto a saltare la prossima gara di Baku (15 settembre).