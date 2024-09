Cambia l’orario dei bus test sul ritorno a scuola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Manca ancora poco più di una settimana alla ripresa delle attività scolastiche (12 settembre) ma già da domani per le strade della città torneranno a girare gli autobus del servizio di trasporto pubblico locale orientato al trasporto scolastico. Un servizio gratuito per tutti che anche quest’anno è stato programmato tenendo conto delle fasce orarie maggiormente interessate dal pendolarismo scolastico, da lunedì a venerdì. Il servizio proseguirà sino al 30 giugno dell’anno prossimo. Le due principali linee di esercizio per le strade della città (Linea 1 Magenta-Pontevecchio e Linea 2 Magenta-Pontenuovo) nonno i percorsi, le fermate e gli orari già in essere alla chiusura del precedente anno scolastico. Sono previste due corse tra le 7 e le 7,35, e altre tre corse tra le 13,40 e le 15,10).