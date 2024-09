Ainda estou aqui I’m still here la recensione | Istantanea di una famiglia incompleta

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 1 settembre 2024) Il film:(I’m), 2024. Regia: Walter Salles. Cast: Fernanda Montenegro, Maeve Jinkings, Fernanda Torres, Selton Mello. Genere: Thriller, drammatico. Durata: 135 minuti. Dove l’abbiamo visto: Alla Mostra del Cinema di Venezia, in anteprima. Trama: Rubens Paiva viene fatto scomparire dalla polizia di Rio de Janeiro: per la suainizierà un calvario per riportarlo a casa, un incubo ad occhi aperti che cambierà per sempre le loro vite. A chi è consigliato? A chi ama i film tratti da storie vere, le storie drammatiche che colpiscono al cuore con grandi interpretazioni attoriali. Il tema dei desaparecidos é estremamente sentito in molti paesi del mondo che sono passati attraverso dittature più o meno recenti, in particolare quegli stati centro e sud americano in cui si sono susseguiti violento ribaltamenti politici.