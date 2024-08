Trent’anni d’eccellenza La fattoria in festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024)grande nel parco diil Palagio. Per festeggiare trenta anni di ristorazione mugellana e di imprenditoria.or sono fu l’allora sindaco di Scarperia Marchi a tagliare il nastro di questa nuova struttura, frutto del lavoro della famiglia Lorenzi – Manzani. E c’era anche lui, insieme all’attuale sindaco e a centinaia di invitati, alla 30esimadi ’compleanno’ diIl Palagio. Che in questi tre decenni è diventata un punto di riferimento della ristorazione locale: è sede del premio ’Le Velò’ promosso da Riccardo Nencini, è sede del Rotary Club Mugello, ed è location scelta per assaggiare i migliori piatti della cucina toscana e mugellana da tanti personaggi che sono venuti all’Autodromo, da Valentino Rossi a Brigitte Nielsen, da Schumacher a Leclerc.