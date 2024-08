Prende vita la Biblioteca di Chiusi della Verna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Arezzo, 31 gaoto 2024 –ladi: al via una serie di laboratori, presto l’inaugurazione. Ladi“Fratello Sole, Sorella Luna” diventa realtà, grazie ad un’idea e all’impegno del sindaco Tellini e di tutta l’amministrazione. Il progetto era atteso dalla comunità ed è destinato a diventare uno spazio sociale di riferimento per l’intero territorio, inteso non solo come luogo di raccolta di libri per la lettura in sede o in prestito, ma anche come luogo di raccoltamemoria del paese e occasione di incontri per i residenti, turisti e pellegrini. Inserito nelle reteria provinciale, il progetto prevede attività e iniziative per bambini, adulti, anziani e persone fragili, centrate sulla, sulla storia sua e dei suoi abitanti.